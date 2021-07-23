Франція відкрила кордони навіть для невакцинованих українців

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Уряд Франції погодився на рекомендації ЄС та дозволив в’їзд усім українцям з будь-якою метою, зокрема і туристичною.

Про це у своєму Twitter повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

«Тепер офіційно: безвіз із Францією знову діє! Французький уряд відкрив в’їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС», — зазначив він.

Для вакцинованих українців обмежень на в’їзд немає. Але Франція визнає лише ті вакцини, які сертифіковані в ЄС, тобто Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson. Після дати введення останньої дози має минути 7 днів, а після введення вакцини Johnson & Johnson — 28 днів.

Без вакцинації українців теж пускають, але на в’їзді потрібно буде показати свіжий негативний ПЛР-тест або тест на антиген.