В Івано-Франківській області в готелі отруїлися 18 людей, більшість із них — діти. У закладі вже виявили понад 60 порушень

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На Прикарпатті з готелю «Таємниця Карпат» в селі Яблуниця через різке погіршення стану здоров’я госпіталізували 16 дітей та одного дорослого.

Про це повідомили в Івано-Франківській обласній державній адміністрації.

Як зазначається, вісьмох дітей забрали до Надвірнянської дитячої лікарні, решту осіб — до Яремчанської центральної міськлікарні. У всіх попередньо діагностували гострий гастроентероколіт. Стан хворих — середньої важкості.

За даними поліції області, загалом у комплексі відпочивали 243 дитини віком від 6 і до 16 років, а також дорослі — 22 батьків та 11 тренерів. Йдеться про мешканців Харківської, Чернігівської, Сумської, Вінницької та Київської областей.

У Держпродспоживслужбі уточнили, що пізніше був госпіталізований ще один дорослий, тож загальна кількість постраждалих — 18 осіб.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Фахівці Держпродспоживслужби провели епідрозслідування та встановили 62 порушення, які могли призвести до спалаху захворювання.

Зокрема, з’ясувалося, що заклад не входить до обласної мережі закладів відпочинку та оздоровлення дітей, не мав дозволу на право приймати дітей на відпочинок, діти не мають медичних довідок, двотижневе меню відсутнє, до того ж його мали узгодити з Держпродспоживслужбою.

Окрім цього, деякі будівлі не відповідають санітарним нормам, подекуди потрібно провести ремонт, заклад не забезпечено доброякісною питною водою, а обробка харчових продуктів та приготування страв проводяться з порушеннями. До того ж працівники закладу не проходили медичний огляд перед роботою з дітьми.

Нині заклад збираються закрити щонайменше на 10 днів — до усунення виявлених порушень.