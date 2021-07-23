США ввели санкції проти Куби через придушення протестів

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Міністерство фінансів США ввело санкції проти міністра збройних сил Альваро Лопеса Мієри і Національної спеціальної бригади МВС Куби за порушення прав людини під час придушення антиурядових протестів.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Всі активи Мієри і членів НСБ у Сполучених Штатах заморожені, вʼїзд в США їм заборонено, а американські громадяни та юрособи не можуть вести з ними фінансову діяльність.

Мінфін зазначає, що Мієра і НСБ причетні до зникнення понад 100 учасників протесту і загибелі мінімум однієї особи.

Як повідомляє «Радіо Свобода», президент США Джо Байден попередив, що це «тільки початок».

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес назвав санкції «необґрунтованими і наклепницькими».