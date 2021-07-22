Міністр Монастирський «відповідально заявив», що справу про ДТП судді Колегаєвої «не замнуть»

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Новопризначений очільник МВС Денис Монастирський запевнив, що справу щодо судді Деснянського райсуду Києва Світлани Колегаєвої, яка напередодні на столичній Оболоні за кермом Audi A6 потрапила в ДТП, знісши стовп та ледь не збивши пішоходів, «не замнуть».

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Українські судді повинні бути взірцем поваги до Закону. Але, на жаль, так буває не завжди… Уже є думки, що «справу намагаються замʼяти». Я відповідально заявляю, що «зім’ятою» в цій справі залишиться тільки Audi після зіткнення зі стовпом», — наголосив Монастирський.

Міністр внутрішніх справ запевнив, що для патрульної поліції немає значення, хто за кермом, якщо це порушник.

«Патрульні виконали свій обов’язок. Хочу вірити в те, що Феміда судитиме неупереджено і справедливо своїх служителів. Перед законом рівні усі», — додав він.