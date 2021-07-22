В Індонезії за тиждень зафіксували рекордний показник смертності від коронавірусу

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Gunawan Kartapranata / Wikipedia

Цього тижня в Індонезії зафіксували 1,4 тисячі летальних випадків від ускладнень, які спричинив COVID-19.

Країна стала новим епіцентром поширення COVID-19, пише Reuters.

Також в Індонезії в порівнянні з даними попереднього місяця упʼятеро зросли показники виявлення нових хворих.

«Індонезія стикається з дуже високим рівнем поширення вірусу, і це свідчить про виняткову важливість прийняття суворих заходів, особливо обмежень на пересування, по всій країні», — йдеться в повідомленні ВООЗ.

Попри це у вівторок в країні послабили карантин. Президент країни Джоко Відодо послався на офіційні показники захворюваності. Проте експерти повʼязують їх зі зменшенням тестувань серед громадян країни.

Наразі у світі циркулює новий небезпечний штам «Дельта».