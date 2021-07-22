Росія вперше подала позов на Україну до ЄСПЛ. Висловила 10 претензій
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Anadolu Agency / Getty Images
Генеральна прокуратура Росії вперше подала позов на Україну до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
Про це пише пресслужба прокуратури.
«Звернення покликане привернути увагу Європейського Суду і всього світового співтовариства до грубих і систематичних порушень прав людини українською владою, зафіксувати в міжнародно-правовому полі численні факти злочинних діянь, змусити владу України припинити їх вчиняти, провести належне розслідування і негайно притягнути винних осіб до відповідальності, відновити мир і злагоду на території України», — заявили у відомстві.
Загалом Росія висунула Україні 10 претензій:
- Відповідальність української влади за смерті цивільного населення під час Євромайдану, пожежі в Будинку профспілок в Одесі та під час Антитерористичної операції на Донбасі;
- Придушення свободи слова та переслідування інакодумців, закриття ЗМІ;
- Дискримінація російськомовного населення;
- Дискримінація російського бізнесу;
- Загибель людей та знищення майна під час обстрілів ЗСУ «суміжної території Російської Федерації»;
- Позбавлення жителів окупованого Донбасу можливості голосувати на виборах;
- Блокування Північно-Кримського каналу та постачання води до анексованого Криму;
- Напади на дипломатичні установи Росії в Україні;
- Авіакатастрофа рейсу MH17 через «незакриття Україною повітряного простору»;
- Відмова від надання правової допомоги російським слідчим органам у розслідуванні всіх вищевказаних злочинів.
«У скарзі заявлено клопотання про застосування ЄСПЛ забезпечувальних заходів відповідно до правила 39 Регламенту, що зобовʼязують Україну негайно припинити такі кричущі порушення», — вважають у Генпрокуратурі Росії.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна виступає третьою стороною в позові Нідерландів до Росії в Європейський суд з прав людини за збиття малайзійського Boeing над Донбасом.
- У вересні 2019 року в Європейському суді з прав людини почалися слухання у справі «Україна проти Росії», яка стосується порушення прав людини у Криму.