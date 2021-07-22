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Росія вперше подала позов на Україну до ЄСПЛ. Висловила 10 претензій

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Anadolu Agency / Getty Images

Генеральна прокуратура Росії вперше подала позов на Україну до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Про це пише пресслужба прокуратури.

«Звернення покликане привернути увагу Європейського Суду і всього світового співтовариства до грубих і систематичних порушень прав людини українською владою, зафіксувати в міжнародно-правовому полі численні факти злочинних діянь, змусити владу України припинити їх вчиняти, провести належне розслідування і негайно притягнути винних осіб до відповідальності, відновити мир і злагоду на території України», — заявили у відомстві.

Загалом Росія висунула Україні 10 претензій:

«У скарзі заявлено клопотання про застосування ЄСПЛ забезпечувальних заходів відповідно до правила 39 Регламенту, що зобовʼязують Україну негайно припинити такі кричущі порушення», — вважають у Генпрокуратурі Росії.