У Китаї повінь забрала життя 33 людей

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Внаслідок повені у провінції Хенань у центральному Китаї постраждали близько трьох мільйонів людей. Ще 33 людини — загинули.

Про це 22 липня повідомила місцева влада, пише CGTN.

Сильні дощі, які почались у провінції 20 липня, призвели до руйнівної повені. Потоки води затопили вулиці, тунелі, підземку та метрополітен. Місцевій владі довелося повністю призупинити роботу метро, яке складається зі 153 станцій.

Повінь завдала шкоди інфраструктурі та посівам. Дощі тривають і досі, що заважає проведенню рятувальних операцій та прибиральних робіт.

Громадськість звертає увагу на те, що китайські мегаполіси, які суттєво розрослися, мають застарілу систему дамб та водосховищ.

У соцмережах жителі Чженчжоу публікують відео із затопленими автомобілями, вагонами метро та проваленим асфальтом. Тільки за одну добу в місті випало від 250 до 329 мм опадів, тоді як в регіоні — від 50 до 90 мм.