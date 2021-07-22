В Україні через грозу без світла залишилось майже 100 населених пунктів. На двох людей впали дерева — вони загинули
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Tobias Franz / Flickr
В Україні через негоду знеструмлено 99 населених пунктів у восьми областях.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
У Донецькій області світла немає у 29 містах та селах, в Одеській — у 23, у Кіровоградській — у 16, а у Черкаській — у 14.
Значно менше проблем з електрикою виникло у Київській області — без світла поки залишаються пʼять міст та сіл, така ж ситуація і в Миколаївській області.
Дніпропетровська область також залишилась без електрики — там постраждали чотири населені пункти, а в Луганській — три.
Бригади обленерго працюють над усуненням неполадок.
Крім того, в результаті падіння дерев загинуло дві людини та семеро зазнали травм. Загалом вітер повалив 90 дерев.
Ще одна людина загинула внаслідок падіння конструкцій даху у селі Мусіївка Міловського району Луганської області.
Нагадаємо, у четвер, 22 липня, в Україні очікуються дощі та грози, вдень температура повітря коливатиметься від +20 °С до +25 °С.
- У суботу, 17 липня, у Києві та області пройшов сильний буревій, унаслідок якого в селах Гаврилівка і Сухолуччя Вишгородського району загинули дві особи. На них під час грози впали дерева.
- Упродовж найближчих днів синоптики прогнозують послаблення спеки в Україні.