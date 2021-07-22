Clubhouse відкрив реєстрацію для всіх користувачів. Систему інвайтів скасували
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Голосова соціальна мережа Clubhouse скасувала систему інвайтів та відкрила вільну реєстрацію для всіх користувачів.
Про це повідомляється на сайті Clubhouse.
Тепер будь-хто може зареєструватися без попереднього запрошення. Спочатку Clubhouse був доступний тільки на iOS і тільки за запрошеннями (інвайтами), що стало своєрідною «фішкою» та рекламою соцмережі.
Зараз творці Clubhouse стверджують, що «завжди хотіли зробити соцмережу відкритою».
Як пише The Verge, у листі очікування на реєстрацію в Clubhouse перебувають 10 мільйонів людей. При цьому точних даних про кількість користувачів соцмережі немає, принаймні, творці цю інформацію не розголошують.
- В основі соцмережі Clubhouse лежить голосове спілкування. Її запустили навесні 2020 року, але особливої популярності платформа набула на початку 2021-го. Спочатку Clubhouse була доступна тільки для користувачів операційної системи iOS. В травні 2021 року зʼявилася версія на Android.
- Нещодавно в Clubhouse додали текстові повідомлення. Також зʼявилася функція прямих платежів.