Аргентина стала першою країною у Латинській Америці, яка запровадила паспорти для небінарних людей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Alberto Fernandez
Президент Аргентини Альберто Фернандес у середу, 21 липня, оголосив про новий документ, що засвідчує особу (DNI), для небінарних людей (тих, хто не ідентифікує себе як чоловік або як жінка). Таким чином суспільство у країні роблять більш рівноправним та інклюзивним.
Про це повідомила пресслужба президента, а деталі розповідає CNN.
За словами Фернандеса, мета нового DNI — гарантувати право на гендерну ідентичність. Новий документ встановлює термінологію «x» у поле «стать».
«Є й інші особистості, крім чоловіка і жінки, які необхідно поважати. Яке значення для держави має сексуальна орієнтація її громадян?» — сказав президент під час пресконференції і додав, що є тисяча способів любити, бути коханими і бути щасливими. На цьому ж заході представили перші три документи для небінарних людей.
Пресслужба президента уточнює, що Аргентина є першою країною у Латинській Америці, яка дозволила інший варіант гендеру. Ця нова міра відповідає змінам у документах у таких країнах, як Канада, Австралія і Нова Зеландія. У США над цією ініціативою ще працюють.
Громадяни Аргентини можуть внести зміни у свої документи, що засвідчують особу, у штаб-квартирі Національного реєстру осіб або в будь-якому офісі органів реєстрації актів цивільного стану. Вони повинні принести свідоцтво про народження і чинний DNI. Іноземці, які проживають в Аргентині, можуть змінити своє посвідчення особи в Національному міграційному управлінні.
- Дві міжнародні авіакомпанії відмовились від привітань «Леді та джентльмени» і стають гендерно-нейтральними: це Lufthansa та Japan Airlines.
- У 2020 році визнали, що парламент Нової Зеландії став найбільш ЛГБТ-доброзичливим — у ньому найбільший у світі відсоток гомосексуальних депутатів.
- Президент США Джо Байден скасував указ свого попередника Дональда Трампа, який суттєво обмежував можливість трансгендерів служити в армії з 2017 року. За словами Байдена, гендерна ідентичність не повинна бути перешкодою для військової служби.