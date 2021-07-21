Україна та Італія підписали угоду про взаємне визнання водійських посвідчень

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Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков під час візиту до Італії підписав міжурядову угоду України та Італії про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Тобто українці, які вибрали своїм місцем проживання Італію, можуть без всяких іспитів обміняти своє посвідчення водія на італійське.

«Для нас важливо, щоб українці могли отримувати зручні державні сервіси не тільки у себе на батьківщині, але й за кордоном. Ця угода дозволяє зменшити бюрократичну тяганину та зекономити кошти для багатьох наших співгромадян», — заявив Олександр Кубраков.

Наразі в Італії опрацьовано понад 22 тисячі запитів щодо обміну національних посвідчень громадянами України в Італії.

«Це питання дуже актуальне для українців, які легально проживають та працюють в Італії. Процедура обміну займає певний час, адже для зʼясування дійсності документів проводитися спеціальна перевірка. При видачі нового італійського водійського посвідчення — українське буде вилучатися. Відповідно італійці будуть здавати національний документ при отриманні українського», — повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров.

Дія угоди поширюється на громадян України, які:

легально проживають в Італії;

є резидентами країни менше чотирьох років;

мають дійсні українські посвідчення водія.

Угода укладена строком на пʼять років і набере чинності через 60 днів з дати виконання сторонами внутрішньодержавних процедур.

Нова угода є редакцією попередньої, яка була укладена у 2015 році строком на пʼять років.