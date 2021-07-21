У США невідомі створили шахрайський «клон» сайту ПриватБанку

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Найбільший український комерційний банк ПриватБанк, який нині перебуває в державній власності, застерігає від нового шахрайства, яке здійснюється від його імені і з незаконним використанням його логотипів.

Про це повідомляє пресслужба банку.

«Служба безпеки попереджає українців про нову схему шахрайства, яка використовує зареєстрований невідомими особами у США сайт (https://p-invest.site) і незаконно використовує логотип і айдентику банку. За даними фахівців із кібербезпеки ПриватБанку, цей сайт є на 100% шахрайським і використовує посилання на неіснуючі інвестиційні проєкти і компанії без їхньої згоди», — пояснив прессекретар банку Олег Серга.

Зловмисники обіцяють високий дохід за схемою, що нагадує фінансову піраміду. Крім того, сайт має односторонній канал зв’язку: після заповнення форми оператор телефонує, аби «дотиснути» людину.

«Аби не стати жертвою шахраїв, пам’ятайте: ми ніколи не проводимо призові опитування, розіграші та реєстрації на сторонніх сайтах із виплатою грошових винагород», — наголошують у банку.

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Шахрайський сайт p-invest.site ведеться тільки російською мовою, стверджуючи, що «ПриватБанк відкривається для приватних інвесторів».

Сайт пропонує «почати заробляти уже сьогодні», для чого треба заповнити форму для реєстрації, дочекатися дзвінка нібито «офіційного представника банку» і «підтвердити реєстрацію», після чого буцімто «обрати розмір інвестиції і отримати перший прибуток уже через 30 днів».