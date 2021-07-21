Україна погодила взаємне визнання дипломів з Угорщиною

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабінет міністрів України схвалив проєкт угоди про взаємне визнання з Угорщиною документів про освіту.

Про це пише пресслужба уряду.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну 21 липня.

«Взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені сприятиме продовженню освіти або професійній діяльності громадян України в Угорщині та громадян Угорщини — в Україні», — зазначили там.

В уряді підкреслили, що це рішення дозволяє у подальшому підписати угоду.