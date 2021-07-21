Біля будівлі «Квіти України» приберуть паркан. КМДА анулювала контрольну картку на проведення робіт

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Дмитро Гурін / Facebook

Київська міська державна адміністрація анулювала контрольну картку на проведення робіт біля будівлі навчально-методичного центру «Квіти України» за адресою вул. Січових Стрільців, 49.

Про це повідомив директор департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

Це означає, що листи про необхідність повернення контрольної картки сьогодні направлять власнику та внесуть припис на встановлену біля будівлі огорожу з вимогою її прибрати.

Якщо власник не прибере огорожу самостійно протягом трьох днів, то її демонтують силами комунального підприємства «Київблагоустрій».

Будівля по вул. Січових Стрільців є зразком модерністської архітектури, її побудували у 1980-х роках як магазин-оранжерею для комунального підприємства «Квіти України». Донедавна там розташовувався супермаркет, але він зʼїхав.

У Міністерстві культури вимагали зупинити демонтаж, а у мера Віталія Кличка поскаржилися на відсутність повноважень скасувати дозвіл на будівельні роботи.