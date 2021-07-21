У Гренландії невакцинованим заборонили користуватися громадським транспортом та ресторанами

Новини

REDA&CO / Contributor

Премʼєр-міністр Гренландії Муті Егеде заявив, що громадським транспортом та закладами харчування зможуть користуватись лише ті, хто отримав принаймні першу дозу вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє The Local Denmark.

Однак у громадському транспорті та закладах не будуть вимагати підтвердження вакцинації — влада каже, що довіряє суспільству, яке, своєю чергою, має розуміти всю серйозність ситуації. Без вакцинації у громадському транспорті можуть їздити ті пасажири, які прямують у рідні міста.

Крім громадського транспорту, нещепленим буде заборонено користуватися кафе, ресторанами і спортзалами. Заборона буде діяти щонайменше до кінця липня. Таксі не підпадають під дію правила.

Населення Гренландії приблизно 56 тисяч осіб, з них 18 915 повністю вакциновані. Першу дозу отримали 32 724 людини. Наразі на автономній території Данії зареєстровано 29 підтверджених активних випадків коронавірусу, що є найвищим числом з початку пандемії.

«Ми всі повинні взяти на себе відповідальність і проявити велику обережність, оскільки ми ще не знаємо, чи це штам «Дельта», який поширюється набагато швидше, ніж більш ранні штами, чи ні», — сказав Егеде на брифінгу.