Ліверпуль втратив статус памʼятки світової спадщини ЮНЕСКО. Британський уряд «надзвичайно розчарований»

Новини

LNLNLN / Pixabay

Історичний портовий район англійського Ліверпулю втратив статус обʼєкта Світової спадщини ЮНЕСКО через масштабні будівельні проєкти у місті.

Про це повідомляє BBC.

Міжнародна організація пояснила, що історичний район втратив свою особливу цінність через велику кількість реалізованих та запланованих у ньому будівельних проєктів, тож комітет проголосував за позбавлення міста цього статусу.

Британський уряд «надзвичайно розчарований» цим рішенням. Портовий район Ліверпулю отримав статус обʼєкта світової спадщини ЮНЕСКО у 2004 році.

Організація зазначила, що поруч з історичним районом планують побудувати стадіон футбольного клубу «Евертон», однак це не відповідає цілям ЮНЕСКО і стало «останньою» краплею для позбавлення статусу.