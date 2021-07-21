Ліверпуль втратив статус памʼятки світової спадщини ЮНЕСКО. Британський уряд «надзвичайно розчарований»
- Автор:
- Софія Телішевська
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LNLNLN / Pixabay
Історичний портовий район англійського Ліверпулю втратив статус обʼєкта Світової спадщини ЮНЕСКО через масштабні будівельні проєкти у місті.
Про це повідомляє BBC.
Міжнародна організація пояснила, що історичний район втратив свою особливу цінність через велику кількість реалізованих та запланованих у ньому будівельних проєктів, тож комітет проголосував за позбавлення міста цього статусу.
Британський уряд «надзвичайно розчарований» цим рішенням. Портовий район Ліверпулю отримав статус обʼєкта світової спадщини ЮНЕСКО у 2004 році.
Організація зазначила, що поруч з історичним районом планують побудувати стадіон футбольного клубу «Евертон», однак це не відповідає цілям ЮНЕСКО і стало «останньою» краплею для позбавлення статусу.
- Міжнародна організація ЮНЕСКО вважає, що Великий Барʼєрний риф, який розташований біля Австралії, треба внести у список обʼєктів світової спадщини, які перебувають у небезпеці.