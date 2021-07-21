Аварія на «РівнеАзот»: в ОДА опублікували дані перевірки якості повітря, забруднення не виявлено

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Рівненська ОДА

У Рівненській ОДА оприлюднили результати перевірки повітря після аварії на заводі «РівнеАзот». Там повідомили, що забруднювальних речовини у Рівному та селі Городок не виявили.

Про це пише пресслужба Рівненської ОДА та місцеве управління ДСНС.

«20 липня працівниками ДУ «Рівненського обласного центру контролю та профілактики захворювань МОЗ України» та Рівненського обласного центру з гідрометеорології проведено заміри повітря в навколишніх населених пунктах (с. Караєвичі, с. Городок, с. Обарів Рівненського району та мікрорайон Ювілейний м. Рівне), перевищення гранично допустимих концентрацій хімічно-небезпечних речовин у повітрі не виявлено», — зазначили надзвичайники.

Водночас в ОДА опублікували дані перевірки повітря в різних районах. Усюди вони не перевищують допустимих норм. Як зазначив головний санітарний лікар області Роман Сафонов, зменшенню концентрації шкідливих речовин у повітрі посприяв і нещодавній дощ.

«Усі зафіксовані показники у житловій забудові — у кілька разів нижчі за гранично допустимі норми. Відповідно, після надзвичайної ситуації на ПрАТ «РівнеАзот» медико-екологічні загрози для жителів Рівного та області відсутні», — зазначив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.