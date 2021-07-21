Китайська провінція Хенань потерпає від повені. Загинули щонайменше 12 осіб
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Китайська провінція Хенань потерпає від повені через сильні зливи, які тривають від вихідних. У столиці провінції Чженчжоу вийшла з берегів річка — вода затопила вулиці і станції метро.
Про це повідомляють AFP і CGTN.
У соцмережах жителі Чженчжоу публікують відео із затопленими автомобілями, вагонами метро та проваленим асфальтом. Тільки за одну добу в Чженчжоу випало від 250 до 329 мм опадів, тоді як в регіоні — від 50 до 90 мм.
У місті через потоп загинули 12 осіб — вони потонули в метро. Ще пʼять осіб отримали поранення.
Неподалік міста Лоян ураган пошкодив дамбу Іхетань. В її конструкції зʼявився 20-метровий пролом. Армія попередила, що гребля може впасти в будь-який момент.
У десятках міст перебої з електрикою і транспортним сполученням. Влада провінції евакуювала з небезпечних районів понад 100 тисяч людей.
- З 14 липня від повеней страждають Німеччина, Бельгія, Нідерланди та Австрія. Загинули понад 200 людей.
- Зливи пройшли і в Україні. 19 липня затопило вулиці та метро Києва, вітер повалив 150 дерев. У ДСНС попередили про можливий вихід річок з берегів на заході України.