Politico: США просили Україну не критикувати угоду щодо «Північного потоку — 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Адміністрація президента США закликала українську владу утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Американська сторона попередила, що публічні виступи проти угоди можуть завдати шкоди відносинам.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, американські чиновники також нібито закликали не обговорювати з Конгресом потенційні плани Німеччини та США. Один з чиновників адміністрації Джо Байдена спростував цю інформацію, але заявив, що ситуація складніша.

Джерело, близьке до президента Володимира Зеленського, повідомило, що Україна все ще вважає реальною зупинку будівництва російського трубопроводу за рахунок американських санкцій. Американські учасники переговорів, проте, дали зрозуміти, що відмовилися від блокування будівництва.

Українська сторона цим вкрай незадоволена.