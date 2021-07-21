Із Національного банку йде ще один керівник департаменту

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НБУ

Директор департаменту виїзних перевірок Денис Новиков завершує роботу у Національному банку — «за угодою сторін». Про це НБУ повідомив у своїй заяві від 20 липня.

Денис Новиков з 1996 до 2001 року та з 2014 до 2018 року працював у підрозділах пруденційного нагляду Національного банку. З лютого 2018 року він очолював Департамент виїзних перевірок банків, із січня 2020 року – Департамент виїзних перевірок.

НБУ

Виконувати його обовʼязки буде Андрій Казак, заступник директора департаменту.

Наразі Департамент виїзних перевірок реорганізували у Департамент інспектування. Таку зміну провели, аби підвищити ефективність у сфері перевірок банків та небанківських фінустанов.

Нагадаємо, що у червні 2021 року департамент ліцензування у повному складі подав у відставку, а 1 липня звільнились ще два очільники департаментів: супроводу кредитів і фінансової стабільності Олег Новаковський та Віталій Ваврищук. Глава Нацбанку Кирило Шевченко назвав це «PR-кампанією як спробою здійснити політичний тиск на НБУ».