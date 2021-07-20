Єврокомісія: Уряди Польщі та Угорщини створюють загрозу для верховенства права у країнах

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European Parliament / Flickr

Єврокомісія вважає, що уряди у Варшаві й Будапешті загрожують незалежності судів та свободі слова, а також докладають замало зусиль для боротьби з корупцією.

Про це йдеться в щорічному звіті Єврокомісії щодо верховенства права у 27 країнах-членах ЄС, пише Reuters.

Брюссель стривожений тим, що польський уряд не виконує рішення Європейського суду. Йдеться, зокрема, про справу щодо дисциплінарної палати Верховного суду Польщі. Європейський суд постановив, що вона повинна тимчасово припинити діяльність, бо існують сумніви в політичній незалежності інституції. Однак палата продовжує працювати й ухвалювати рішення.

ЄК також висловила сумніви в незалежності угорських суддів. Зокрема там вказали на призначення голови Конституційного суду країни всупереч позиції Національної юридичної ради.

Крім того, комісія наголосила на обмеженні свободи слова в обох країнах. Угорський уряд активно замовляє рекламу і таким чином вдається до «непрямого політичного впливу» на медіа, вважають у Брюсселі.

«Держава — найбільший замовник реклами в Угорщині, а велику частину доходів від реклами отримують медіакомпанії, які вважаються близькими до уряду», — йдеться у звіті

А в Польщі державне агентство планує придбати великий медіаконцерн, що створює потенційну загрозу для плюралізму на медіаринку. У Польщі заявили, що ознайомляться з документами, надісланими Єврокомісією.

Щодо інших країн, то Австрію цьогоріч розкритикували за велику кількість спонсорованої державою реклами в медіа, а Німеччину — за недостатнє регулювання грошових внесків, які отримують політичні партії.