Bloomberg: Компанія Apple відтермінувала повернення працівників в офіси
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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SOPA Images / Getty Images
Компанія Apple відтермінувала ще на місяць повернення своїх працівників в офіси через поширення коронавірусу.
Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Раніше це планувалося зробити у вересні, але тепер компанія перенесла термін щонайменше на жовтень. Причиною цього називають поширення нових штамів коронавірусу.
Apple стала першою технологічною компанією у США, яка вирішила відтермінувати рішення про повернення працівників в офіси. У компанії пообіцяли попередити своїх співробітників щонайменше за місяць перед тим, як вимагати від них роботи в офісах.
- Працівники Apple у червні виступили проти нового правила корпорації, яке зобовʼязувало їх з вересня повернутися з віддаленої роботи і працювати з офісу не менше трьох днів на тиждень.
- Компанія Twitter дозволила співробітникам працювати з дому постійно, навіть після закінчення пандемії коронавірусу. Деяким категоріям працівників все ж доведеться виходити на роботу, щоб виконати такі завдання, як обслуговування серверів.