Китай скасував штрафи за народження трьох дітей у родині й починає боротися зі старінням населення

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China News Service / Contributor

Державна рада Китайської народної республіки (КНР) остаточно скасувала штрафи за народження третьої дитини в родині та заохочуватиме пологи.

Відповідне рішення уряду опубліковано на сайті 20 липня.

«Ухвалено рішення скасувати внески на соціальне забезпечення, переглянуті та скасовані положення про відповідні штрафи», — йдеться в документі.

Згідно з документом, до 2025 року уряд підготує заходи щодо підтримки народжуваності, також завершиться реформа сфери послуг, влада планує домогтися зниження вартості послуг із ведення вагітності, виховання дитини та освіти.

Окрім цього, в Китаї прагнуть домогтися балансу в співвідношенні статей в країні.

Як наголосили в уряді, зараз серйозною проблемою для розвитку держави є старіння населення, до 2035 року воно увійде в стадію «сильного старіння», що матиме «глибокий вплив» на економічну, соціальну і культурну сфери.

«Реалізація політики щодо трьох дітей і заходи підтримки допоможуть розкрити репродуктивний потенціал населення, уповільнити процес його старіння, сприяти гармонії між поколіннями і підвищить загальну життєздатність суспільства», — зауважили в Держраді КНР.