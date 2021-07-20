Китай скасував штрафи за народження трьох дітей у родині й починає боротися зі старінням населення
- Автор:
- Катерина Кадакова
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China News Service / Contributor
Державна рада Китайської народної республіки (КНР) остаточно скасувала штрафи за народження третьої дитини в родині та заохочуватиме пологи.
Відповідне рішення уряду опубліковано на сайті 20 липня.
«Ухвалено рішення скасувати внески на соціальне забезпечення, переглянуті та скасовані положення про відповідні штрафи», — йдеться в документі.
Згідно з документом, до 2025 року уряд підготує заходи щодо підтримки народжуваності, також завершиться реформа сфери послуг, влада планує домогтися зниження вартості послуг із ведення вагітності, виховання дитини та освіти.
Окрім цього, в Китаї прагнуть домогтися балансу в співвідношенні статей в країні.
Як наголосили в уряді, зараз серйозною проблемою для розвитку держави є старіння населення, до 2035 року воно увійде в стадію «сильного старіння», що матиме «глибокий вплив» на економічну, соціальну і культурну сфери.
«Реалізація політики щодо трьох дітей і заходи підтримки допоможуть розкрити репродуктивний потенціал населення, уповільнити процес його старіння, сприяти гармонії між поколіннями і підвищить загальну життєздатність суспільства», — зауважили в Держраді КНР.
- Влада Китаю у 1979 році розпочала політику «Одна родина — одна дитина», аби сповільнити високі темпи зростання населення. Парам не дозволялося мати більше однієї дитини. За порушення людей штрафували, звільняли з роботи або змушували робити аборти.
- Унаслідок цього за кілька десятків років нація почала старіти — молоді було значно менше, а людей працездатного віку не вистачало. Тому у 2016 році влада дозволила китайцям мати до двох дітей. Це дещо підвищило народжуваність, але за кілька років вона знову почала падати.