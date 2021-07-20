Вбивство ветерана АТО «Сармата»: стрілок Матюшин отримав 11 років в’язниці, інших суд виправдав

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Прилепа Олександр / УНІАН

Бердянський міськрайонний суд засудив до 11 років позбавлення волі за вбивство ветерана бойових дій на Донбасі Віталія Олешка із позивним «Сармат» стрілка Артема Матюшина.

Про це повідомляє «Громадське».

Як зазначається, суд врахував йому час відбування під вартою з 2018 року.

До того ж суд задовольнив цивільний позов дружини вбитого, призначивши Матюшину сплату 700 тисяч гривень моральної шкоди, а також виплату доньці «Сармата» 1 241 гривню щомісяця до її повноліття.

Також до трьох років та одного місяця позбавлення волі за зберігання канабісу та 11 бойових патронів засудили Віктора Власюка, який, за даними слідства, був організатором банди та координатором вбивства ветерана АТО. Суд додав йому частину невідбутого покарання за хуліганство і зарахував час відбування покарання з дня затримання у 2019 році.

За словами прокурора, найближчим часом Власюк може вийти на волю, бо підпадає під «закон Савченко».

Водночас суд виправдав Михайла Сігіду, Євгена Бродського, Віктора Власюка, Миколу Ломаку, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана та Дениса Зеленкіна, які фігурували у справі як організатори та співучасники. Підставою для такого рішення стала нібито недостатність доказів.

Адвокати потерпілих і прокуратура будуть оскаржувати вирок.

Зауважимо, Матюшин частково визнав свою провину і запевнив, що мав особисту неприязнь до «Сармата», тож вирішив провчити його, простріливши ногу.

На думку дружини вбитого Тетяни, насправді вбивство було замовним, а замовниками є тодішні депутати Сергій Валентиров та Олександр Пономарьов, адвокат якого їй погрожував.

«Це було передбачувано. На мою думку, суддя Богомолова повʼязана з Валентировим і Пономарьовим. А які докази мають бути? Матюшин каже, що їхав на бої без правил, але чомусь взяв зброю. Він — снайпер, але стріляв у ногу, а чомусь влучив у голову. Суд слухає ці нісенітниці і бере їх до уваги, а не нас», — заявила вона.