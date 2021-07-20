Убийство ветерана АТО «Сармата»: стрелок Матюшин получил 11 лет тюрьмы, остальных суд оправдал

Бердянский горрайонный суд приговорил к 11 годам лишения свободы за убийство ветерана боевых действий на Донбассе Виталия Олешко с позывным «Сармат» стрелка Артема Матюшина.

Об этом сообщает «Громадське».

Как отмечается, суд учел ему время отбывания под стражей с 2018 года.

К тому же суд удовлетворил гражданский иск жены убитого, назначив Матюшину оплату 700 тысяч гривен морального ущерба, а также выплату дочери «Сармата» 1 241 гривны ежемесячно вплоть до ее совершеннолетия.

Также на три года и один месяц лишения свободы за хранение каннабиса и 11 боевых патронов осудили Виктора Власюка, который, по данным следствия, был организатором банды и координатором убийства ветерана АТО. Суд добавил ему часть неотбытого наказания за хулиганство и засчитали время отбывания наказания со дня задержания в 2019 году.

По словам прокурора, в ближайшее время Власюк может выйти на свободу, так как подпадает под «закон Савченко».

В то же время суд оправдал Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виктора Власюка, Николая Ломаку, Александра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана и Дениса Зеленкина, которые фигурировали в деле как организаторы и соучастники. Основанием для такого решения стала якобы недостаточность доказательств.

Адвокаты потерпевших и прокуратура будут обжаловать приговор.

Заметим, Матюшин частично признал свою вину и заверил, что имел личную неприязнь к «Сармату», поэтому решил проучить его, прострелив ногу.

По мнению жены убитого Татьяны, на самом деле убийство было заказным, а заказчиками являются тогдашние депутаты Сергей Валентиров и Александр Пономарев, адвокат которого ей угрожал.

«Это было предсказуемо. По моему мнению, судья Богомолова связана с Валентировым и Пономаревым. А какие доказательства должны быть? Матюшин говорит, что ехал на бои без правил, но почему-то взял оружие. Он — снайпер, но стрелял в ногу, а попал в голову. Суд слушает эти глупости и принимает их во внимание, а не нас», — заявила она.