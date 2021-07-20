Фінляндія відкриває кордони для вакцинованих українців

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Flickr / semapt

Уряд Фінляндії дозволив в’їзд до країни повністю вакцинованим українцям. Це стосується навіть поїздок із туристичною метою.

Про це у своєму Twitter написав очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Згідно з інформацією, опублікованою на спеціальній карті МЗС, Фінляндія визнає сертифікати про вакцинацію усіма препаратами, якими щеплюють в Україні, а саме:

Comirnaty (Pfizer-BionTech);

Spikevax (Moderna);

Vaxzevria (AstraZeneca);

Janssen (Johnson&Johnson);

Covishield;

CoronaVac.

Також у Фінляндії визнають ще одну китайську вакцину від компанії Sinopharm. Відповідні норми запрацюють з 26 липня.