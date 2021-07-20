Китай заперечує свою участь у масштабній кібератаці на Microsoft. Напередодні США та ЄС виступили з офіційними звинуваченнями

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Китай заявляє, що звинувачення у здійсненні масштабної хакерської атаки на компанію Microsoft, висунуті на його адресу з боку США, ЄС та НАТО, є безпідставними.

Речник міністерства закордонних справ Китаю назвав «закиди з боку Вашингтону політично вмотивованими і нічим не підкріпленими», передає Yahoo.

Посли КНР у Новій Зеландії та Австралії висловили обурення тим, що ці країни підтримали заяву Білого дому щодо засудження Китаю.

Дипломатична установа запевняє, що Вашингтон сам є «чемпіоном світу зі зловмисних хакерських нападів».

Напередодні США, ЄС, Велика Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія і союзники по НАТО звинуватили Китай у зламі чверті мільйона поштових серверів Microsoft Exchange.

ЄС заявив, що атака була здійснена з території Китаю. Велика Британія і США прямо звинуватили у кібершпигунстві Міністерство держбезпеки КНР.

Тоді зловмисники намагалися отримати інформацію від дослідників інфекційних захворювань, юридичних фірм, університетів, неурядових установ, аналітичних центрів та низки інших організацій.