У «Слузі народу» заявили, що можуть скасувати обов’язковий військовий призов з 2023 року
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що з 2023 року в Україні можуть скасувати обов’язковий військовий призов. Це пов’язано з тим, що Верховна Рада ухвалила закон про національний спротив, який передбачає утворення територіальної оборони.
Про це він розповів в інтерв’ю «Українським Новинам».
«З прийняттям законопроєкту про національний супротив в цілому поступово це все буде втілюватися. Базові зміни — це питання декількох років. Може, в наступному році якісь речі ми встигнемо зробити. До кінця каденції маємо встигнути в цілому», — пояснив Корнієнко.
Він зазначив, що скасування призову можливе з 2023 року. Також Корнієнко анонсував і реформу військкоматів.
«Ці всі реформи очікуються, тому що вони пов’язані з планом членства в НАТО. Військова реформа буде відбуватися далі постійно», — підкреслив нардеп.
- 16 липня Верховна Рада у другому читанні та в цілому схвалила законопроєкти президента Володимира Зеленського про національний спротив та збільшення чисельності Збройних сил. Закон про національний спротив регулює питання розвитку територіальної оборони, організації опору на окупованій території під час відсічі агресії та відповідної підготовки громадян.