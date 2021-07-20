МОЗ: В Одеській і Тернопільській областях показник госпіталізацій хворих із коронавірусом перевищив норму
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Gabriel Kuchta / Stringer
Тернопільська та Одеська області не відповідають «зеленій» карантинній зоні за показником динаміки госпіталізацій.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Станом на 20 липня в Одеській області показник становить 50,3% (норма не більше ніж 50%), а в Тернопільській — 88,9%.
Наразі області перебувають у «зеленій» зоні, для переходу в «червону» зону необхідно, щоб червоному рівню відповідали не менше двох показників.
Адаптивний карантин передбачає чотири епідеміологічні зони — «зелену», «жовту», «помаранчеву» і «червону». У регіонах, що перебувають у «зеленій», скасовують всі обмеження, крім носіння захисних масок та дотримання соціальної дистанції.
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