В Україні рекордна смертність на воді. Тільки за липень потонули 265 людей

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В Україні рятувальники фіксують рекордний показник смертей на воді. Тільки з початку липня (всього за 20 днів) потонуло 265 осіб — майже на 100 більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники зазначають, що в числі 265 загиблих — 36 дітей. В цілому люди загинули через купання у нетверезому стані або в необладнаних для цього місцях. Водночас люди ігнорують елементарні правила безпеки, попри всі застереження.

Всього за 2021 рік на водоймах країни загинуло 808 осіб.