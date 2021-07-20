В Україні рекордна смертність на воді. Тільки за липень потонули 265 людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В Україні рятувальники фіксують рекордний показник смертей на воді. Тільки з початку липня (всього за 20 днів) потонуло 265 осіб — майже на 100 більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники зазначають, що в числі 265 загиблих — 36 дітей. В цілому люди загинули через купання у нетверезому стані або в необладнаних для цього місцях. Водночас люди ігнорують елементарні правила безпеки, попри всі застереження.
Всього за 2021 рік на водоймах країни загинуло 808 осіб.
- У Києві з 17 липня всі 14 офіційних пляжів визнано непридатними для купання. В кінці червня на пляжах «Троєщина», «Веселка», «Тельбін», «Вербний» і «Пуща-Водиця» знайшли кишкову паличку.
- 13 липня Міністерство охорони здоровʼя повідомило, що пляжі в Затоці не придатні для купання.