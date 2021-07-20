МОК уперше змінив олімпійський девіз «Швидше, вище, сильніше»

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Міжнародний олімпійський комітет уперше в історії змінив традиційне гасло Олімпіади «Швидше, вище, сильніше» (Сitius, Аltius, Fortius).

Про це пише Reuters.

Члени комітету вирішили додати до гасла слово «разом». Новий девіз звучить так «Швидше, вище, сильніше — разом».

«Ми повинні адаптувати девіз до сьогодення. Спільні зусилля приносять швидші і кращі результати, ніж робота наодинці», — підкреслив очільник МОК Томас Бах.

Латиною девіз звучатиме так Citius, altius, fortius — communis.