В Україні 598 нових COVID-хворих. Вакцинували 81 тисячу осіб
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні за минулу добу, 19 липня, зареєстрували 598 нових хворих на COVID-19. Найбільше в Києві (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.
За даними Міністерства охорони здоровʼя, за минулу добу госпіталізували 279 осіб. Одужали 540 українців, а померли — 25.
Всього за час пандемії в країні зафіксували 2,24 млн заражень (одужали майже 2,2 млн людей) і 52 756 померли.
Вакцинували за понеділок 81 015 людей (першу дозу отримали 50 267, а другу — 30 748). З початку вакцинації повністю імунізовані 1 461 875 осіб.
- В Україні вже на цьому тижні розгорнуть пʼятий, останній етап вакцинації від коронавірусу — будуть щеплювати всіх охочих. Вакцин достатньо.
- Днями Україна отримала від США перші два мільйони доз вакцини Moderna. Партія призначена для щеплення організованих колективів і професійних груп з попередніх етапів вакцинації.