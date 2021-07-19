У Києві під час грози вітер повалив 150 дерев. Комунальники досі усувають наслідки негоди

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У Києві під час потужної зливи вітер повалив близько 150 дерев. Частина громадського транспорту все ще не може відновити рух, а тунель на вулиці Олени Теліги відкрили тільки о 21.40.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Через пошкодження асфальту у Подільському районі й досі не відновили рух тролейбуси № 24 і 35 та автобуси № 102 і 72, а у Деснянському районі не курсують тролейбуси № 37 і 37-А.

Зараз у місті ще є незначні підтоплення у Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах.

За уточненими даними гідрометцентру, в результаті аномальної зливи за 40 хвилин в деяких районах столиці випало до 80% місячної норми опадів.

Вже завтра, 20 липня, у Києві знову прогнозують грозу. Киян попереджають про падіння дерев чи гілок.

А якщо ви виявили підтоплення на проїжджій частині чи тротуарах, то можете звертатися до цілодобової диспетчерської «Київавтодору» за телефоном: 044 284-74-19.