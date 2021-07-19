США, НАТО та Євросоюз офіційно звинуватили Китай у хакерських атаках

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УНІАН

Сполучені штати, Європейський Союз та НАТО офіційно звинувачують Китай у хакерських атаках. Цю позицію також поділяють Велика Британія, Австралія, Японія, Нова Зеландія та Канада.

Про це йдеться у заявах Білого дому та НАТО.

Йдеться про кібератаку, яка сталася у березні 2021 року. Тоді від зламу поштової програми постраждали десятки тисяч приватних компаній та держструктур у США та інших країнах світу. Хакери скористалися уразливістю програми Exchange Server від Microsoft, у якій люди обмінюються повідомленнями.

Зловмисники намагалися отримати інформацію від дослідників інфекційних захворювань, юридичних фірм, університетів, неурядових установ, аналітичних центрів та низки інших організацій.

Компанія одразу заявила, що за атаками стоїть група хакерів із КНР, яку підтримує китайська влада.

«США та країни всього світу вважають Китайську Народну Республіку відповідальною за її шкідливу та дестабілізаційну поведінку в кіберпросторі, яка становить велику небезпеку для нашої економіки та національної безпеки», — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Своєю чергою НАТО закликає Китай й інші країни виконувати свої міжнародні зобов’язання на світовій арені, зокрема й у кіберпросторі.

Посольство КНР у Вашингтоні поки що не відреагувало на цю заяву, хоча раніше Пекін наголошував, що Китай сам потерпає від хакерських атак.