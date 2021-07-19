Через глобальне потепління тисячі пінгвінів скупчились біля полярної станції «Академік Вернадський»
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Oksana Savenko
Біля української полярної станції «Академік Вернадський» зібралися тисячі пінгвінів. Науковці кажуть, що це сталося через глобальне потепління.
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
Коли в Антарктиці зима, то пінгвіни, що живуть біля української станції, відпливають дещо північніше. Це обумовлено тим, що вони харчуються крилем і потребують відкритої води для полювання на здобич.
Щороку акваторію навколо «Вернадського» на зиму сковує крига, тому пінгвіни кочують у пошуках відкритої води. Однак в останні роки клімат суттєво змінюється і зими стають теплішими.
Відтак ділянки відкритої води в районі архіпелагу Вільгельма, де розташована станція, зараз можна знайти впродовж усієї зими. Тож тепер пінгвіни тримаються зовсім неподалік станції і, схоже, не планують кочувати на північ.
У липні полярники зареєстрували надзвичайно великі зимові скупчення пінгвінів: на різних островах в радіусі 20 км від станції відпочивають тисячі особин. Переважно це субантарктичні пінгвіни Дженту чи Аделі.
Водночас такі скупчення пінгвінів приваблюють морських леопардів і косаток, які полюють на них.
«Ось так наслідки зміни клімату і потепління можна безпосередньо спостерігати в Антарктиці завдяки пінгвінам», — резюмують науковці.
- Уже тиждень Західна Європа потерпає від наслідків глобального потепління — там випала рекордна кількість опадів. Науковці кажуть, що у найближчі десятиліття глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку та більш руйнівні повені, ніж ті, що зараз відбуваються у Європі. При підвищенні температури на один градус Цельсія атмосфера може поглинати приблизно на 7% більше вологи. Додаткова вологість, спричинена глобальним потеплінням, призводить до збільшення кількості опадів у довгостроковій перспективі.