Гроза у Києві: за пів години у столиці випала тижнева норма опадів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Гонтар Володимир / УНІАН
У Києві після тривалої спеки 19 липня, у понеділок, випав рясний дощ. Кількість опадів за 30 хвилин сягнула тижневої норми — 18 міліметрів.
Про це повідомляє «Київавтодор».
До ліквідації наслідків негоди залучили 12 бригад гідрослужб та 38 бригад ручного прибирання — загалом 326 працівників.
Наразі фахівці усувають наслідки негоди та розчищають місця підтоплень. У компанії запевняють, що напередодні прогнозованих дощів у кожному районі посилено очищали зливостоки, однак окремі території все одно затопило.
Техніка завчасно чергувала на проспекті Броварському біля станції метро «Чернігівська», на розв’язці поблизу станції метро «Лівобережна», на вулиці Брожка та біля тунелю на вулиці Олени Теліги.
Також у Києві через зливу затопило кілька районів і станції метро «Берестейська» та «Академмістечко» — їх зачинили на вхід і вихід.
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