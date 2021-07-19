У п’ятницю в Києві зафіксували черговий температурний рекорд

Новини

Gerd Altmann / Pixabay

У п’ятницю, 16 липня, синоптики зафіксували найвищу температуру для цього дня за всю історію спостережень.

Про це пише пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 16 липня у Києві середньодобова температура повітря становила +28,8 °С, що на 0,4 °С вище за рекордне значення температури для цього дня 1931 року», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що така температура на 7,6 °С перевищила кліматичну норму для цього дня.