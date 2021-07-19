Зеленський летить на перший саміт «Асоційованого тріо». Україна, Грузія і Молдова підпишуть декларацію

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Пресслужба президента України

Сьогодні, 19 липня, президент Володимир Зеленський в Грузії візьме участь в першому саміті «Асоційованого тріо».

Про це повідомляє Офіс президента.

Президенти України, Грузії і Молдови підпишуть декларацію саміту і проведуть спільну зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Зеленський також візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції разом із президентом Грузії Саломе Зурабішвілі і президентом Молдови Майєю Санду.