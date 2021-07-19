Зеленський летить на перший саміт «Асоційованого тріо». Україна, Грузія і Молдова підпишуть декларацію
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Пресслужба президента України
Сьогодні, 19 липня, президент Володимир Зеленський в Грузії візьме участь в першому саміті «Асоційованого тріо».
Про це повідомляє Офіс президента.
Президенти України, Грузії і Молдови підпишуть декларацію саміту і проведуть спільну зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
Зеленський також візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції разом із президентом Грузії Саломе Зурабішвілі і президентом Молдови Майєю Санду.
- 17 травня 2021 року Україна, Молдова і Грузія заснували новий формат співпраці під назвою «Асоційоване тріо» для спільної євроінтеграції та майбутнього вступу в ЄС. Євросоюз підтримав ініціативу і пообіцяв підтримку.
- Раніше Україна, Грузія і Молдова підписали меморандум про створення тристоронньої міжвідомчої платформи для обміну досвідом з реінтеграції непідконтрольних територій, які були окуповані силами Росії.