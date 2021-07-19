В Англії скасували більшість карантинних обмежень

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В Англії з 19 липня скасовано більшість карантинних обмежень.

Про це повідомляє ВВС.

Людям дозволено проводити на вулицях збори, зустрічі та концерти. Нічні клуби знову можуть працювати, а бари та паби тепер можуть пускати відвідувачів без обмежень. До цього в барах обслуговували тільки людей за столиками.

Масковий режим тепер не буде обовʼязковим, але в приміщеннях носити маски рекомендовано.

Разом із помʼякшенням обмежень людям рекомендують використовувати «ковідний паспорт». Також залишаються чинними вимоги щодо відстеження контактів і самоізоляції.

Обмеження знімаються тільки в Англії, в інших частинах Великої Британії обмеження залишаються в силі.