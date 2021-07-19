В Англії скасували більшість карантинних обмежень
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
В Англії з 19 липня скасовано більшість карантинних обмежень.
Про це повідомляє ВВС.
Людям дозволено проводити на вулицях збори, зустрічі та концерти. Нічні клуби знову можуть працювати, а бари та паби тепер можуть пускати відвідувачів без обмежень. До цього в барах обслуговували тільки людей за столиками.
Масковий режим тепер не буде обовʼязковим, але в приміщеннях носити маски рекомендовано.
Разом із помʼякшенням обмежень людям рекомендують використовувати «ковідний паспорт». Також залишаються чинними вимоги щодо відстеження контактів і самоізоляції.
Обмеження знімаються тільки в Англії, в інших частинах Великої Британії обмеження залишаються в силі.
- У Великій Британії вже вакцинували 68% населення. Добовий приріст однак високий — в середньому 50 тисяч хворих.
- 18 липня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що пішов на самоізоляцію після контакту з міністром охорони здоровʼя Саджидом Джавідом. У того напередодні виявили коронавірус.