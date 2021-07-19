В Україні менше 200 нових COVID-хворих. Вакцинували 37 тисяч

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В Україні за минулу добу, 18 липня, зареєстрували всього 182 випадки захворювання на COVID-19. Найбільше нових хворих у Києві (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) і Харківській (10) областях.

За даними Міністерства охорони здоровʼя, за минулу добу госпіталізували 307 осіб. Одужали 187 українців, а померли — 5.

Всього за час пандемії в країні зафіксували 2 244 677 заражень (одужали 2 181 385 осіб) і 52 731 летальний випадок.

Вакцинували за неділю 37 173 особи. Одну дозу отримали 28 582 особи, повністю імунізовані — 8 591 осіб.

Загалом від початку вакцинації в Україні отримали щеплення 1 431 127 людей.