Китай вивів на орбіту групу супутників дистанційного зондування
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сьогодні, 19 липня, Китайське національне космічне управління вивело на орбіту групу супутників дистанційного зондування.
Про це пише «Сіньхуа».
Ракета-носій «Чанчжен-2В» (CZ-2C) з розвідувальними супутниками Yaogan 30, а також супутником «Тяньц-15», стартувала о 08:19 за пекінським часом з космодрому «Січан» в провінції Сичуань.
Для ракет-носіїв серії «Чанчжен» це став 380-й політ.
Китайські ЗМІ пишуть, що супутники призначені для наукових експериментів, вивчення землі, боротьби за урожай і передбачення лих. Західні аналітики запевняють, що Yaogan 30 використовують і для військових цілей.
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