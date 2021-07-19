Китай вивів на орбіту групу супутників дистанційного зондування

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Сьогодні, 19 липня, Китайське національне космічне управління вивело на орбіту групу супутників дистанційного зондування.

Про це пише «Сіньхуа».

Ракета-носій «Чанчжен-2В» (CZ-2C) з розвідувальними супутниками Yaogan 30, а також супутником «Тяньц-15», стартувала о 08:19 за пекінським часом з космодрому «Січан» в провінції Сичуань.

Для ракет-носіїв серії «Чанчжен» це став 380-й політ.

Китайські ЗМІ пишуть, що супутники призначені для наукових експериментів, вивчення землі, боротьби за урожай і передбачення лих. Західні аналітики запевняють, що Yaogan 30 використовують і для військових цілей.

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