У південнокорейських Збройних силах найбільший спалах коронавірусу. Боєздатність втратив підрозділ в Аденській затоці
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У південнокорейському підрозділі по боротьбі із піратством «Чхонхе», який чергує в Аденській затоці біля узбережжя Сомалі, стався спалах коронавірусу — захворіли 247 моряків з 301.
Про це повідомляє «Рьонхап».
Перших шість хворих виявили ще минулого тижня. З того часу кількість нових хворих почала різко зростати. За підсумками тестування всього підрозділу негативний тест був тільки у 50 осіб. Для Збройних сил Південної Кореї це найбільший спалах коронавірусу.
Міністерство оборони прийняло рішення про виведення підрозділу додому. Його замінить інший контингент. Міноборони заявляє, що всі члени нового загону вакциновані.
- 14 липня повідомлялося про спалах коронавірусу на британському авіаносці HMS Queen Elizabeth. Там виявили понад 100 хворих. Моряки, ймовірно, заразилися на Кіпрі.