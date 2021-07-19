У південнокорейських Збройних силах найбільший спалах коронавірусу. Боєздатність втратив підрозділ в Аденській затоці

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У південнокорейському підрозділі по боротьбі із піратством «Чхонхе», який чергує в Аденській затоці біля узбережжя Сомалі, стався спалах коронавірусу — захворіли 247 моряків з 301.

Про це повідомляє «Рьонхап».

Перших шість хворих виявили ще минулого тижня. З того часу кількість нових хворих почала різко зростати. За підсумками тестування всього підрозділу негативний тест був тільки у 50 осіб. Для Збройних сил Південної Кореї це найбільший спалах коронавірусу.

Міністерство оборони прийняло рішення про виведення підрозділу додому. Його замінить інший контингент. Міноборони заявляє, що всі члени нового загону вакциновані.