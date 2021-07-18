США домовляються про будівництво в Британії гігантського космічного радара для протидії Росії

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Влада США хоче побудувати у Великий Британії гігантський радар, призначений для відстеження обʼєктів в глибокому космосі та протидії загрозам з боку Росії та Китаю. Про це із посиланням на британське Міністерство оборони повідомляють місцеві ЗМІ.

Об’єкт у Британії повинен стати частиною глобальної радарної системи американських Космічних сил Deep Space Advanced Radar Capability (DARC). Він зможе ідентифікувати потенційні цілі на відстані до 36 тисяч км від Землі. Саме в цих районах космосу знаходяться багато військових супутників.

В міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що радар можуть збудувати в Шотландії або ж на півдні країни. З цього приводу зараз тривають переговори зі США. На обʼєкті встановлять 10—15 великих супутникових тарілок діаметром 15 метрів для стеження і від чотирьох до шести — для передачі.

Ще два радари системи DARC збудують в американському штаті Техас, а також в Австралії. Перший з трьох об’єктів повинен розпочати роботу вже в 2025 році. Але в якій із країн — не повідомляється.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що новий радар здатний «зробити космос безпечнішим».

Підполковник американських Космічних сил Джек Вокер повідомив ВВС, що завданням нової системи стане «виявлення і стеження за цілями, які можуть потенційно загрожувати нашим особливо важливим ресурсам».

«Загроза може виходити від Китаю або від Росії, бути спрямована проти супутників. Або ж це може бути космічне сміття», — уточнив він.

США вже мають у своєму розпорядженні систему раннього попередження, яка здатна виявляти балістичні ракети в космосі. Її частина розташована на базі британських Військово-повітряних сил Файлінгдейлс на півночі Йоркширу. Але радари на цьому засекреченому обʼєкті можуть фіксувати цілі на відстані, не більшій за 20 тисяч кілометрів. Однак нова система DARC буде здатна «дивитися» набагато далі — до 36 тисяч кілометрів.

Як нагадує ВВС, британський міністр оборони Бен Воллес обіцяв цієї осені опублікувати космічну стратегію уряду. Він зазначив, що космос стає дедалі небезпечнішим середовищем, тому Британія зобовʼязана захистити свої головні стратегічні обʼєкти.