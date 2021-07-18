ДПСУ: Невідомі, які напали на прикордонників, прийшли з території України
- Автор:
- Костя Войтенко
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Facebook / Joint Forces Operation
Нападники на українських прикордонників біля кордону з Росією прийшли з території України, а після інциденту повернулися вглиб країни. Про це «Українській правді» повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
«Вони втекли вглиб території України. Ознак порушення кордону на тому місці немає», — сказав він. Демченко підкреслив, що всі «крапки над і» розставить слідство.
Він також уточнив, що напад на прикордонний наряд Сумського прикордонного загону стався близько другої години ночі 18 червня в межах Краснопільського району.
Демченко додав, що стан здоровʼя двох постраждалих прикордонників — задовільний.
«На щастя, стан здоровʼя військових задовільний, хоча вони отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості. Вони почуваються більш-менш нормально. Вони були оглянуті лікарями», — пояснив він.
У коментарі «РБК-Україна» Демченко додав, що троє нападників кинули зброю, яку відібрали у прикордонників, неподалік місця інциденту. Там її і знайшли правоохоронці.
- У ніч проти неділі, 18 липня, у Сумській області на кордоні з Росією троє невідомих напали на наряд з двох українських прикордонників. Зловмисники відібрали табельну зброю та зникли. Її згодом знайшли правоохоронці.
- МВС порушило кримінальне провадження за статтями 262 та 345 КК України («Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів…», «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»). Зловмисникам загрожує до 15 років за ґратами.