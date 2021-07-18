Bloomberg: Від початку кампанії з вакцинації у світі зробили понад 3,6 мільярда щеплень
- Автор:
- Софія Телішевська
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Tim Reckmann / Flickr
У світі станом на 18 липня зробили понад 3,6 мільярда щеплень проти коронавірусу. Вакцинацію почали у 180 країнах.
За добу у світі щепили 32,1 мільйона осіб, свідчать дані агентства Bloomberg.
Материковий Китай залишається лідером за кількістю зроблених щеплень — 1,44 мільярда введених доз. Однак у Китаї місцева влада в багатьох регіонах оголосила, що не пускатиме учнів до школи, якщо хтось із членів їхніх сімей не вакцинувався від коронавірусу.
Окремі міста заявили, що повна вакцинація необхідна й для відвідування громадських місць. Таким чином Китай намагається досягти поставленої раніше мети — 64% вакцинованих громадян уже до кінця 2021 року.
Тим часом на Сейшельських островах найвищий відсоток повністю вакцинованого населення — 72%.
Країни Євросоюзу повністю вакцинували 43,3% населення, а США — 48,5%.
У Бразилії та Індії показники наразі порівняно нижчі — 15,9 і 5,9% повністю вакцинованих громадян.
Станом на ранок 18 липня в Україні від початку вакцинальної кампанії першу дозу препарату отримали 2 638 939 людей, а дві дози — 1 422 536 (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
- Спалах коронавірусної інфекції стався наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) оголосила пандемію. Наприкінці 2020 року у світі почали масову вакцинацію проти коронавірусної інфекції. В Україні вакцинація стартувала 24 лютого 2021 року.