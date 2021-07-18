У Київській області через негоду загинули дві людини. На них упало дерево

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У суботу, 17 липня, у Києві та області пройшов сильний буревій, унаслідок якого в селах Гаврилівка і Сухолуччя Вишгородського району загинули дві особи. На них під час грози впали дерева.

Ще одну людину госпіталізували з травмами, повідомляє ДСНС.

Це сталося о 16:00 під час пориву вітру, який повалив величезні гілки дерев на землю. Загалом рятувальники забрали з місця трагедії чотири повалені дерева.

Станом на 07:00 18 липня внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлений 101 населений пункт у трьох областях (Київська — 53, Житомирська — 35, Чернігівська — 13).

Водночас синоптики прогнозують послаблення спеки в Україні впродовж найближчих днів. Останнім спекотним днем на більшій частині території країни буде неділя, 18 липня.

У Києві сьогодні максимальна температура становитиме +33 °С (і не нижче ніж +21 °С вночі), а вже з понеділка буде відчутно легше — до +29 °С удень і не менш як +19 °С уночі.

Також у неділю, 19 липня, столицю України освіжить дощ із грозами. Упродовж усього наступного тижня температура коливатиметься в межах +28 °С, а в окремі ночі опускатиметься навіть до +15 °С.