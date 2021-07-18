«Вони вбивають людей»: Байден розкритикував Facebook за публікацію неперевірених даних про вакцинацію. У компанії відповіли

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The Washington Post / Contributor

Президент США Джо Байден різко розкритикував соціальну мережу Facebook за те, що вона, на його думку, докладає замало зусиль для боротьби з дезінформацією про вакцини проти коронавірусу.

Про це пише Financial Times.

«Вони вбивають людей. Єдина пандемія, яка у нас є, — [це пандемія] серед тих, хто не вакцинувався», — заявив він, відповідаючи на запитання про те, що б він сказав онлайн-платформам, на яких зʼявляється дезінформація про COVID-19.

Першу дозу однієї з вакцин проти коронавірусу отримали близько 67,9% дорослого населення США, а 59,2% — пройшли повну вакцинацію. Але багато людей досі не роблять щеплення, оскільки налаштовані проти вакцинації.

Однак у Facebook заперечили висловлювання Джо Байдена та заявили, що популярність вакцини серед користувачів соцмережі у США навпаки зросла.

Віцепрезидент компанії з питань доброчесності Гай Розен наголосив, що з початку пандемії Facebook видалив понад 18 мільйонів неправдивих дописів про COVID-19 і зменшив видимість більш ніж 167 мільйонів одиниць контенту про COVID-19, спростованих мережею партнерів з перевірки фактів.

Офіційний представник Facebook Кевін Макалістер заявив, що компанію «не турбують звинувачення, не підкріплені фактами».