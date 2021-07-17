У столиці Пакистану викрали та декілька годин катували доньку посла Афганістану

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Костянтин Симоненко

У столиці Пакистану — Ісламабаді — невідомі викрали доньку посла Афганістану Сілсілу Аліхіль і піддали її жорстоким тортурам.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Афганістану.

Як зазначається, дівчину викрали 16 липня й утримували декілька годин. Після цього її відпустили. Наразі донька посла перебуває в лікарні під наглядом лікарів.

Інших деталей інциденту у відомстві не оприлюднили.

«МЗС рішуче засуджує цей мерзенний акт і висловлює глибоке занепокоєння за безпеку дипломатів, їхніх сімей та працівників афганських політичних і консульських місій у Пакистані», — наголосили в зовнішньополітичному відомстві.

Також МЗС закликав уряд Пакистану негайно вжити необхідних заходів для повного убезпечення посольства і консульств Афганістану та забезпечити імунітет дипломатів країни та їхніх сімей відповідно до міжнародних договорів і конвенцій.