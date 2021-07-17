Міністр охорони здоров’я Британії заразився коронавірусом після вакцинації

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Міністр охорони здоровʼя Великої Британії Саджид Джавід заразився коронавірусом після вакцинації.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Сьогодні вранці отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Я чекаю результатів ПЛР-тесту», — написав глава британського МОЗ.

За словами Джавіда, раніше він отримав дві дози вакцини від коронавірусу, тому переносить хворобу в легкій формі.

Також глава британського МОЗ розповів у відеозверненні, що зробити тест на COVID-19 вирішив, коли відчув легке нездужання. Зараз він ізолювався вдома разом із родиною, поки чекає результатів повторного тесту.

Окремо Джавід закликав тих, хто ще не вакцинувався, «якнайшвидше зробити це».