Міністр охорони здоров’я Британії заразився коронавірусом після вакцинації
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Number 10 / Flickr
Міністр охорони здоровʼя Великої Британії Саджид Джавід заразився коронавірусом після вакцинації.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.
«Сьогодні вранці отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Я чекаю результатів ПЛР-тесту», — написав глава британського МОЗ.
За словами Джавіда, раніше він отримав дві дози вакцини від коронавірусу, тому переносить хворобу в легкій формі.
Також глава британського МОЗ розповів у відеозверненні, що зробити тест на COVID-19 вирішив, коли відчув легке нездужання. Зараз він ізолювався вдома разом із родиною, поки чекає результатів повторного тесту.
Окремо Джавід закликав тих, хто ще не вакцинувався, «якнайшвидше зробити це».
- Саджид Джавід став міністром охорони здоровʼя 26 червня. Його попередник Метт Хенкок пішов із посади після того, як порушив правила соціального дистанціювання, — поцілувавши колегу.
- У середині червня влада Великої Британії оголосила, що переносить скасування всіх протиепідемічних обмежень, яке було заплановане на 21 червня.
- Уже понад місяць у Британії зростає кількість випадків коронавірусу. Крім того, дедалі більше поширюється варіант «Дельта», попри те, що понад 86% усіх дорослих отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу.