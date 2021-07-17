США розслідують можливу атаку Росії на американських дипломатів у Відні. У них симптоми «гаванського синдрому»
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- Костя Андрейковець
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Matt McClain / The Washington Post via Getty Images
Влада США розслідує погіршення здоровʼя 24 американських дипломатів у австрійському Відні, у яких виявили симптоми так званого гаванського синдрому. Американські спецслужби вже рік як підозрюють ГРУ Росії у використанні хвильової зброї, яка, можливо, викликає цей синдром.
Як повідомляє «Радіо Свобода», проблеми зі здоровʼям у дипломатів, співробітників розвідки та інших чиновників у Відні почалися незабаром після інавгурації Джо Байдена в січні цього року.
У доповідях стан чиновників описаний як аномальні інциденти, але в приватних бесідах директор ЦРУ Вільям Бернс називає їх атаками. Це підтверджують New Yorker і Associated Press.
Що таке «гаванський синдром»? У 2016 році десятки дипломатів США, які працювали на Кубі, почали скаржитися на специфічні симптоми — головний біль, запаморочення, погіршення зору тощо. Симптоми виникли після того, як вони почули дивний звук.
- На початку 2019 року про випадки незвичайних медичних симптомів у дипломатів у Гавані заявила Канада. У всіх постраждалих був дзвін у вухах, втрата памʼяті та запаморочення. Пізніше постраждалі дипломати висунули позов на $28 мільйонів.
- У 2021 році американські спецслужби розширили розслідування випадків застосування спрямованого мікрохвильового випромінювання по всьому світу. Вони вивчають причетність до атак Головного розвідувального управління Росії.